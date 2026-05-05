Источник раскрыл, когда может пройти один из отменённых этапов Формулы-1

Формула-1 и ФИА рассматривают возможность вернуть в календарь сезона как минимум один из ранее отменённых этапов, сообщает RacingNews365.

Речь идёт о гонках в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые не состоялись в апреле из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как отмечает источник, одним из возможных вариантов является уикенд 2–4 октября — он расположен между Гран-при Азербайджана и Сингапура и может стать подходящим окном для проведения гонки.

Приоритетным вариантом для ФИА остаётся Бахрейн — в том числе из-за того, что логистическое оборудование уже находится в стране. В то же время представители Саудовской Аравии также настаивают на возвращении своего этапа.