Росберг — о Хэмилтоне: рад, что он вернулся на свой уровень в «Феррари»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг и бывший напарник семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона считает, что пилот «Феррари» адаптировался в итальянской команде.

«Рад за Льюиса Хэмилтона, который, похоже, наконец вернулся на свой уровень и снова получает удовольствие от гонок после действительно тяжёлого сезона 2025 года. Вписаться в новую команду было непросто, но теперь кажется, что он наконец адаптировался», — приводит слова Росберга издание F1Oversteer.

В текущем сезоне Хэмилтон впервые поднялся на подиум за «Феррари» на Гран-при Китая. Последнюю гонку в Майами британец завершил на шестом месте. В личном зачёте пилот занимает пятое место с 51 очком.