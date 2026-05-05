Главная Авто Новости

Хэмилтон приобнял Колапинто при выходе из паддока после Гран-при Майами

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон после Гран-при Майами пересёкся с гонщиком «Альпин» Франко Колапинто при выходе из паддока.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

Ранее между ними произошёл инцидент. На первом круге гонки в 11-м повороте Хэмилтон столкнулся с Колапинто, из-за чего его болид получил повреждения. Позже, во время борьбы на трассе, британец показал сопернику средний палец. На видео, появившемся в сети, пилот «Феррари» коротко приобнял аргентинца, после чего пилоты разошлись в разные стороны.

В итоге Хэмилтон финишировал седьмым, но поднялся на шестое место после 20-секундного штрафа его напарника Шарля Леклера. Британец занимает пятое место в личном зачёте, набрав 51 очко после четырёх этапов. Лидирует пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли — у него 100 очков и три победы подряд.

