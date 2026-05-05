Монтойя: Антонелли и Ферстаппен рано или поздно столкнутся друг с другом

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что между четырёхкратным чемпионом мира и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и действующим лидером чемпионата и гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли случится аварийный инцидент в сезоне-2026.

«Думаю, Кими и Макс в этом году столкнутся рано или поздно. У меня была репутация полного психа, но всегда говорил людям, что я не настолько сумасшедший. Каждый раз, когда заходил в поворот, все знали — не уступлю ни сантиметра. Так что либо ты уходишь с траектории, либо мы сталкиваемся — и меня это устраивает», — приводит слова Монтойи портал F1Oversteer.

Напомним, Ферстаппен завершил Гран-при Майами на пятом месте. Антонелли, в свою очередь, одержал победу на этапе и продолжает удерживать лидерство в личном зачёте.