«Они снова начнут выигрывать Гран-при». Росберг — о форме «Феррари»

Чемпион мира 2016 года в составе «Мерседеса» Нико Росберг считает, что «Феррари» способна бороться за победы в текущем сезоне.

«Они начали сильно, машина у них хорошая. Им немного не хватает скорости, чтобы побеждать, но по сравнению с прошлым годом они проделали отличную работу, думаю, скоро снова начнут выигрывать Гран-при», — приводит слова Росберга F1Oversteer.

Пилоты «Феррари» ещё ни разу не одержали победу в этом сезоне — на всех этапах на верхней строчке подиума оказывались гонщики «Мерседеса». Лучший результат команды — третье место на Гран-при Австралии, Китая и Японии. Последнюю победу за итальянскую команду одержал Карлос Сайнс-младший на Гран-при Мексики в 2024 году.