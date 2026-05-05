Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Они снова начнут выигрывать Гран-при». Росберг — о форме «Феррари»

«Они снова начнут выигрывать Гран-при». Росберг — о форме «Феррари»
Комментарии

Чемпион мира 2016 года в составе «Мерседеса» Нико Росберг считает, что «Феррари» способна бороться за победы в текущем сезоне.

«Они начали сильно, машина у них хорошая. Им немного не хватает скорости, чтобы побеждать, но по сравнению с прошлым годом они проделали отличную работу, думаю, скоро снова начнут выигрывать Гран-при», — приводит слова Росберга F1Oversteer.

Пилоты «Феррари» ещё ни разу не одержали победу в этом сезоне — на всех этапах на верхней строчке подиума оказывались гонщики «Мерседеса». Лучший результат команды — третье место на Гран-при Австралии, Китая и Японии. Последнюю победу за итальянскую команду одержал Карлос Сайнс-младший на Гран-при Мексики в 2024 году.

Материалы по теме
ФИА закроет две аэродинамические лазейки «Феррари» с 2027 года — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android