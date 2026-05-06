«Никакого разочарования нет. Я сам на это пошёл». Боттас подвёл итоги Гран-при Майами

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Майами, рассказав о проблемах с машиной и ошибке на пит-лейне.

«Я нажал кнопку ограничителя скорости на пит-лейне, но, видимо, недостаточно сильно. Некоторые кнопки не совсем корректно работают, так что это ещё одна ошибка, над исправлением которой мы трудимся. Это известная проблема, просто у нас пока нет новых кнопок. Надеюсь, к следующей гонке всё будет нормально.

Такое бывает, когда начинаешь работать с новой командой. Нет, никакого разочарования нет. Сам на это пошёл. Знал, что будет тяжело, но да, это была сложная гонка.

После квалификации на новых шинах чувствовал себя довольно хорошо, но как только шины начинали изнашиваться, темп становился довольно слабым, в том числе по сравнению с Серхио [Пересом]. У нас не было хорошего ощущения, у нас по-прежнему есть проблемы с качеством некоторых деталей. Есть много вещей, которые нужно изучить.

Есть много областей, где нам нужно прибавить. Как уже сказал, мы пока не все новые детали ставим на машину, поэтому не хватает стабильности, но в целом всё становится лучше. Надеюсь, в Монреале мы сделаем ещё один шаг вперёд.

Наша слабость — это быстрые и среднескоростные повороты, а в Монреале в основном медленные и среднескоростные. Надеюсь, там будем ближе. К тому же это короткий круг, отрывы будут меньше», — приводит слова Боттаса издание Motorsport-Total.