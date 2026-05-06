Андреа Стелла дал оценку выступлению «Макларена» на Гран-при Майми

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Майами Формулы-1.

«Очень позитивный уикенд для всей команды. Несмотря на то что целью всегда является реализация преимущества в победу, мы рады двойному подиуму. Это очень важный результат, принёсший нам удовлетворение.

Нам не нужно забывать, как мы начали сезон. Поул-позиция в спринт-квалификации, первые два места в спринте, двойной подиум в гонке, борьба за победу до финальных кругов показывают удивительный прогресс, которого мы добились как команда. Результат не собьёт нас с позитивной волны», — приводит слова Стеллы издание Autoracer.