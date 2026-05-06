Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Стелла дал оценку выступлению «Макларена» на Гран-при Майми

Андреа Стелла дал оценку выступлению «Макларена» на Гран-при Майми
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Майами Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Очень позитивный уикенд для всей команды. Несмотря на то что целью всегда является реализация преимущества в победу, мы рады двойному подиуму. Это очень важный результат, принёсший нам удовлетворение.

Нам не нужно забывать, как мы начали сезон. Поул-позиция в спринт-квалификации, первые два места в спринте, двойной подиум в гонке, борьба за победу до финальных кругов показывают удивительный прогресс, которого мы добились как команда. Результат не собьёт нас с позитивной волны», — приводит слова Стеллы издание Autoracer.

Материалы по теме
В «Мерседесе» хотели изучить данные «Макларена», чтобы понять скорость Норриса — источник
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android