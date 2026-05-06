Росберг: столкновение между Расселлом и Антонелли неизбежно

Чемпион мира немец Нико Росберг считает, что конкуренция между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли обострится по ходу сезона.

«Очевидно, столкновение между ними неизбежно. Мы уже увидели, насколько они близки, это неизбежно, особенно в том случае, если появится шанс завоевать титул.

Нужно разговаривать. Когда на трассе что-то происходит, с этим нужно разбираться за её пределами. Это скорее совет для Тото Вольфа, которому нужно сесть с ними и обсудить, как нужно вести себя в конфликтных ситуациях», — приводит слова Росберга издание La Gazzetta dello Sport.

