В ЮАР продолжают работу над возвращением Гран-при Формулы-1

Правительство Южно-Африканской Республики подтвердило намерение провести переговоры на высшем уровне о включении трассы в Кьялами в календарь Формулы-1.

«Визит президента позволит нам обсудить ситуацию и укрепить наши позиции. Подробности мы сообщим в надлежащее время, в координации с администрацией президента. Есть критерии, которым должна соответствовать любая страна, чтобы принять Гран-при – коммерческие, логистические, инфраструктурные требования и требования безопасности. Мы методично работаем над тем, чтобы выполнить каждый из них», — приводит слова министра спорта ЮАР Гейтона Маккензи F1News.