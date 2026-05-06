Мартин Брандл назвал изменения регламента перед ГП Майами ключевым моментом сезона
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл заявил, что корректировки технического регламента перед Гран-при Майами могут стать главной темой всего сезона-2026.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
«Да, думаю, это может изменить расстановку сил. Можно назвать это перезапуском. Думаю, это действительно станет главной историей сезона, учитывая масштаб изменений, которые мы получили в 2026 году. Так что я жду этого с большим интересом. Мы сейчас сглаживаем подачу мощности этих сложных гибридных машин, и, я думаю, это шаг вперёд – особенно с точки зрения опасений пилотов по поводу разницы в скоростях. Но всегда есть огромное количество непредвиденных последствий в любом изменении в Формуле-1 – это очень сложная система», — приводит слова Брандла Sky Sports.
