Стелла: обновления «Макларена» сработали так, как мы ожидали

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что удовлетворён работой команды в апрельский перерыв.

«Наши обновления сработали именно так, как мы ожидали, и я хочу поблагодарить каждого в «Макларене» за талант и упорную работу, позволившие сделать этот шаг вперёд.

Мы знаем, что у «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество, пара десятых, и нам нужно делать ставку на безупречное выступление, чтобы иметь возможность победить их на данном этапе», — приводит слова Стеллы издание Autoracer.

Ранее Стелла оценил выступление «Макларена» на минувшем Гран-при Майами.

Материалы по теме Андреа Стелла дал оценку выступлению «Макларена» на Гран-при Майми

Новый болид «Макларена» дебютировал на трассе в Барселоне