Ральф Шумахер: Расселл может оказаться в позиции второго номера, как Боттас

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер высказался о конкуренции между гонщиками «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли на данном этапе сезона.

«Джордж Расселл, без сомнений, превосходный гонщик Фомулы-1, и у него есть все шансы побороться за чемпионство в этом году, учитывая его опыт. Но, несмотря на это, вы можете сказать, что дела не идут гладко.

Как по мне, если ситуация продолжится, он довольно быстро окажется в позиции второго номера, как Боттас в прошлом», — приводит слова Шумахера издание Sky Germany.

