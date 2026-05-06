Эдриан Ньюи пропустил Гран-при Майами из-за проблем со здоровьем — Daily Mail
Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи пропустил минувший Гран-при Майами из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Daily Mail.

По информации ресурса, Ньюи перенёс болезнь, потребовавшую госпитализации, на восстановление потребуется несколько недель. В настоящий момент британский специалист ведёт работу из дома.

Формула-1. Гран-при Майами. Основная гонка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33:19.273.
2. Ландо Норрис («Макларен») — +3.264.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — +27.092.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — +43.051.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +43.949.
6. Шарль Леклер («Феррари») — +44.245.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +53.753.
8. Франко Колапинто («Альпин») — +1:01.871.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — +1:22.072.
10. Алекс Албон («Уильямс») — +1:30.972.

