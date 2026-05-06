Эдриан Ньюи пропустил Гран-при Майами из-за проблем со здоровьем — Daily Mail

Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи пропустил минувший Гран-при Майами из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Daily Mail.

По информации ресурса, Ньюи перенёс болезнь, потребовавшую госпитализации, на восстановление потребуется несколько недель. В настоящий момент британский специалист ведёт работу из дома.

Формула-1. Гран-при Майами. Основная гонка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33:19.273.

2. Ландо Норрис («Макларен») — +3.264.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — +27.092.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — +43.051.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +43.949.

6. Шарль Леклер («Феррари») — +44.245.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +53.753.

8. Франко Колапинто («Альпин») — +1:01.871.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») — +1:22.072.

10. Алекс Албон («Уильямс») — +1:30.972.