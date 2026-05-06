Комментатор Башмаков: что, если «Мерседес» в прошлые годы был не так плох?

Комментатор Владимир Башмаков выдвинул версию, что проблемы «Мерседеса» в прошлые годы были преувеличены, а скорость экс-напарников по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла переоценена.

«Видно, что на протяжении всего уикенда [Хэмилтон] уступал, потому что и квалификацию прошёл хуже Леклера, и Леклер финишировал на подиуме в спринте, а Льюис был только седьмым. Я даже сейчас такую на вентилятор подкину мысль: а что, если «Мерседес» в прошлые годы был не так и плох? На второй год Льюис уже работал над этой машиной, но пока что он Леклеру откровенно уступает в начале этого сезона. Расселл уступает Антонелли.

А может быть, дело было больше в пилотах в «Мерседесе» в прошлые годы? Не скажу, что так сам думаю на 100%, но такая мысль для анализа у меня появилась буквально вчера. Поэтому, друзья, интересно, что вы скажете на этот счёт. Пока что есть несколько моментов, которые как минимум позволяют такой мысли появиться», — сказал Башмаков в видео на своём YouTube-канале.