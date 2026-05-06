Старейший экс-пилот Ф-1 Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет

Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Эрмано Жуан да Силва Рамос скончался 4 мая, сообщает издание Autosport. Ему было 100 лет.

Да Силва Рамос, уроженец Парижа (Франция), выступал в Формуле-1 под флагом Бразилии. Дебютировал в «Королевских гонках» 19 июня 1955 года на Гран-при Нидерландов. Лучшим результатом в карьере стало пятое место на Гран-при Монако – 1956.

Бразилец был последним живым участником трагического марафона «24 Ле-Мана» 1955 года, когда в результате аварии погибли пилот и около 80 зрителей.

