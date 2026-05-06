Технический директор «Ред Булл» раскрыл важную проблему RB22, которую удалось решить

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о проблеме болида RB22, которая сказалась на выступлении команды в начале сезоне.

Инженеры австрийского коллектива подготовили к минувшему Гран-при Майами обновлённую рулевую рейку, что положительно сказалось на управляемости машины.

«Изначально нам нужно было убедиться, что у машины действительно есть проблема. Затем нужно было определить, откуда она исходит, а это занимает много времени. И уже затем нужно было её решить.

Мне жаль, что мы не исправили её раньше. Мы перепробовали множество вариантов, и это не сработало. Также некоторые долго доставлялись, но инженерная команда проделала очень хорошую работу, чтобы добиться результата.

Перерыв дал нам время на изготовление запчастей. В Бахрейне или Джидде у нас бы их не было», — приводит слова Ваше издание Autosport.