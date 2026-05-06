«Пришло время уступить место Берману». Ральф Шумахер — о будущем Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону стоит освободить место в команде «Феррари» для молодого поколения, в частности для Оливера Бермана.

«Льюис Хэмилтон, безусловно, находится в более выгодной позиции в этом году. Но, вероятно, в долгосрочной перспективе у него не будет шансов против Леклера. Такова ситуация. Раз уж вы упомянули Бермана – думаю, пришло время… Алонсо и Хэмилтон провели выдающуюся карьеру в Формуле-1. Но, на мой взгляд, им стоит покинуть чемпионат по окончании сезона и дать шанс молодым пилотам.

Льюис Хэмилтон добился всего, чего только можно. Он один из самых успешных гонщиков в истории, если не самый успешный. Он это заслужил. Его возвращение было впечатляющим, но всему приходит конец. Именно поэтому я считаю, что сейчас настало время дать возможность проявить себя новому поколению. Берман заслуживает шанс выступать за «Феррари». Я думаю, что он сможет конкурировать с Леклером», — цитирует Шумахера пресс-служба.

