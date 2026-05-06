Формула-1 заключила контракт со Sky на £ 1 млрд до 2034 года

Телевещатель Sky сохранил права на показ Формулы-1 в Великобритании до 2034 года, заключив контракт на сумму около £ 1 млрд, сообщает Daily Mail Sport.

Действующее соглашение было рассчитано до 2029 года, однако обе стороны стремились к долгосрочной сделке, отказавшись от американской стриминговой модели, которую использует Apple. В октябре 2025 года Apple стала эксклюзивным вещателем Формулы-1 в США на пять лет по контракту стоимостью £ 560 млн, после чего руководство Sky активизировало переговоры с генеральным директором Ф-1 Стефано Доменикали, чтобы сохранить свои позиции в Великобритании и Европе.