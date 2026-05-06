Стелла опроверг заявление Хэмилтона, что эффективность новинок удивила «Макларен»

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла отверг утверждение семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, что обновления британской команды на Гран-при Майами превзошли ожидания самой команды, и настоял, что результаты полностью соответствовали данным инженеров. Хэмилтон сказал по ходу уикенда: «Слышал, что шаг вперёд от „Макларена“ оказался намного больше, чем они ожидали. У нас такого не было».
«Нет, это было… в значительной степени тем, что показывали данные. Не думаю, что мы оказались в ситуации сюрприза в ту или иную сторону», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.
Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и третье места в гонке. Стелла подчеркнул, что команда не испытывала неожиданностей, всё работало в рамках расчётов.
- 6 мая 2026
-
17:26
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
15:54
-
15:37
-
13:54
-
13:48
-
13:08
-
13:00
-
11:54
-
11:25
-
10:57
-
10:18
-
09:32
-
00:43
- 5 мая 2026
-
23:28
-
23:07
-
21:41
-
20:35
-
19:33
-
18:47
-
18:38
-
17:39
-
16:49
-
15:58
-
15:30
-
14:34
-
13:58
-
13:43
-
13:38
-
12:56
-
11:31
-
10:41
-
10:00