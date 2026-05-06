Стелла опроверг заявление Хэмилтона, что эффективность новинок удивила «Макларен»

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла отверг утверждение семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, что обновления британской команды на Гран-при Майами превзошли ожидания самой команды, и настоял, что результаты полностью соответствовали данным инженеров. Хэмилтон сказал по ходу уикенда: «Слышал, что шаг вперёд от „Макларена“ оказался намного больше, чем они ожидали. У нас такого не было».

«Нет, это было… в значительной степени тем, что показывали данные. Не думаю, что мы оказались в ситуации сюрприза в ту или иную сторону», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и третье места в гонке. Стелла подчеркнул, что команда не испытывала неожиданностей, всё работало в рамках расчётов.