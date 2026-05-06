Стелла опроверг заявление Хэмилтона, что эффективность новинок удивила «Макларен»

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла отверг утверждение семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, что обновления британской команды на Гран-при Майами превзошли ожидания самой команды, и настоял, что результаты полностью соответствовали данным инженеров. Хэмилтон сказал по ходу уикенда: «Слышал, что шаг вперёд от „Макларена“ оказался намного больше, чем они ожидали. У нас такого не было».

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Нет, это было… в значительной степени тем, что показывали данные. Не думаю, что мы оказались в ситуации сюрприза в ту или иную сторону», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и третье места в гонке. Стелла подчеркнул, что команда не испытывала неожиданностей, всё работало в рамках расчётов.

