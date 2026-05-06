Мать Дзанарди — о последних часах сына: в полдень был в порядке, к вечеру его не стало

Мать Алессандро Дзанарди Анна рассказала, что бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион автогоночной серии CART и четырёхкратный чемпион летних Паралимпийских игр внезапно ушёл из жизни.

«Я не спала. Очень устала. В полдень он был в порядке, а к вечеру его уже не стало. Мы не знаем, что это было — остановка сердца или молниеносная пневмония. Посмотрим, что скажут врачи.

Вся эта любовь осталась. Осталась нежность — Алекс был очень милым мальчиком, замечательным мальчиком. Для меня Алекс был самым лучшим. Он доставлял мне столько радости. Но теперь я расплачиваюсь за всё это», — приводит слова Анны издание La Repubblica.

Похороны пройдут во вторник в базилике Санта-Джустина в Падуе. Службу проведёт отец Марко Поцца, близкий друг Дзанарди.

