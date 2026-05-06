Авто Новости

Леклер призвал «Феррари» разобраться в причинах спада темпа в гонке на Гран-при Майами

Леклер призвал «Феррари» разобраться в причинах спада темпа в гонке на Гран-при Майами
Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Майами, где он финишировал шестым (восьмым после штрафа), заявил, что хочет понять, почему темп SF-26 упал по сравнению со спринтом.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«На «медиуме» мы не были сильны, износ был просто колоссальным. На «харде» поначалу было неважно, потом начало прибавлять, и затем стало чуть получше. Но до уровня спринта так и не дошло. Нам надо в этом разобраться. Мы потеряли много производительности по сравнению с тем этапом [в Японии]. И я бы хотел точно понять, что именно там произошло», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.

В спринте монегаск финишировал третьим, в квалификации к гонке также стал третьим. На первых кругах воскресного заезда он участвовал в борьбе за лидерство с Андреа Кими Антонелли и Ландо Норрисом, но затем темп упал, и Леклер начал откатываться назад, сначала пропустив Оскара Пиастри и Джорджа Расселла, а затем потеряв подиум на последнем круге.

Почему Леклера оштрафовали на 20 секунд, а Хэмилтона за такие же срезки — на пять? Загадка
