Леклер призвал «Феррари» разобраться в причинах спада темпа в гонке на Гран-при Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Майами, где он финишировал шестым (восьмым после штрафа), заявил, что хочет понять, почему темп SF-26 упал по сравнению со спринтом.

«На «медиуме» мы не были сильны, износ был просто колоссальным. На «харде» поначалу было неважно, потом начало прибавлять, и затем стало чуть получше. Но до уровня спринта так и не дошло. Нам надо в этом разобраться. Мы потеряли много производительности по сравнению с тем этапом [в Японии]. И я бы хотел точно понять, что именно там произошло», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.

В спринте монегаск финишировал третьим, в квалификации к гонке также стал третьим. На первых кругах воскресного заезда он участвовал в борьбе за лидерство с Андреа Кими Антонелли и Ландо Норрисом, но затем темп упал, и Леклер начал откатываться назад, сначала пропустив Оскара Пиастри и Джорджа Расселла, а затем потеряв подиум на последнем круге.