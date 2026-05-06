Мекис — о потенциальном возвращении V8 в Ф-1: каждый день езжу на этом двигателе на базу

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что команда и её партнёр «Форд» поддерживают возможное возвращение двигателей V8 в Формулу-1.

«Мы в Red Bull Ford Powertrains вполне довольны. Было ощущение, что с этой силовой установкой приходится начинать с нуля, считаю, что отправная точка получилась довольно хорошей. По сравнению с «Мерседесом» нам пока чуть не хватает мощности, но команда, на мой взгляд, проделала фантастическую работу. Мы участвуем в борьбе и с нетерпением ждём следующего испытания.

Вероятно, мы стали немного более гибкими и независимыми. Вы правы, говоря, что у нас нет исторического наследия, но нам как раз очень по душе принимать этот новый вызов. В Ford Mustang стоит двигатель V8, на котором я каждый день езжу в Милтон-Кинс», — приводит слова Мекиса нидерландская редакция издания RacingNews365.