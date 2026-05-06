Нико Хюлькенберг: темп у «Ауди» неплохой, но нужно доехать до финишного флага

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг дал комментарий по результатам Гран-при Майами, где оба болида команды столкнулись с трудностями — в машинах возникали возгорания. Габриэль Бортолето был дисквалифицирован после спринт-заезда, а сам Нико сошёл с дистанции в гонке на восьмом круге.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Не знаю, в чём именно была проблема. Ребятам, конечно, теперь предстоит во всём разобраться и проанализировать ситуацию. В целом этот этап закалил наш характер — трудностей хватало. Думаю, темп у нас неплохой, но нужно как-то всё реализовать — вывести на трассу, доехать до финишного флага и провести машины через всю гонку. Однако мы продолжаем работать, держим голову высоко и не сдаёмся», — приводит слова Нико издание Motorsport-Total.

