Нико Хюлькенберг: темп у «Ауди» неплохой, но нужно доехать до финишного флага

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг дал комментарий по результатам Гран-при Майами, где оба болида команды столкнулись с трудностями — в машинах возникали возгорания. Габриэль Бортолето был дисквалифицирован после спринт-заезда, а сам Нико сошёл с дистанции в гонке на восьмом круге.

«Не знаю, в чём именно была проблема. Ребятам, конечно, теперь предстоит во всём разобраться и проанализировать ситуацию. В целом этот этап закалил наш характер — трудностей хватало. Думаю, темп у нас неплохой, но нужно как-то всё реализовать — вывести на трассу, доехать до финишного флага и провести машины через всю гонку. Однако мы продолжаем работать, держим голову высоко и не сдаёмся», — приводит слова Нико издание Motorsport-Total.