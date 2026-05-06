Хаджар выбрал Нойера, а не Сафонова в символическую сборную «ПСЖ» и «Баварии»
Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар принял участие в блиц-опросе, где собрал символическую сборную «ПСЖ» и «Баварии» в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Интервьюер. Вратарь. Матвей Сафонов или Мануэль Нойер?
Исак. Нойер.

Интервьюер. Ашраф Хакими или Йосип Станишич?
Исак. Хакими.

Интервьюер. Маркиньос или Жонатан Та?
Исак. Маркиньос, легенда.

Интервьюер. Вильям Пачо или Ким Мин Джэ?
Исак. Мне нравится мой Пачо, да.

Интервьюер. Дро Фернандес или Альфонсо Дэвис?
Исак. Дэвис.

Интервьюер. Витинья или Йозуа Киммих?
Исак. Сейчас Витинья в такой сумасшедшей форме. Я уважаю Киммиха, потому что он великолепен, но… Витинья.

Интервьюер. Жоау Невеш или Александар Павлович?
Исак. Невеш.

Интервьюер. Уоррен Заир-Эмери или Джамал Мусиала?
Исак. Мусиала очень талантлив, но я предвзят, так что — Заир-Эмери.

Интервьюер. Усман Дембеле или Майкл Олисе?
Исак. Усман (смеются). Но Олисе очень, очень хорош.

Интервьюер. Хвича Кварацхелия или Луис Диас?
Исак. Кварацхелия.

Интервьюер. Гонсалу Рамуш или Гарри Кейн?
Исак. Кейн. Да, Гарри Кейн хорош. Безумный финиш, — сказал Исак в видео социальной сети Х изданию BBC Sport.

