Главная Авто Новости

«Гениальное новшество». «Макларен» ждёт одобрения важной идеи от ФИА — источник
«Макларен» подготовил аэродинамическую инновацию, которая в случае одобрения Международной автомобильной федерацией (ФИА) может вывести команду вперёд «Мерседеса», сообщает бразильская журналистка Джулианна Черасоли.

«По оценкам «Макларена», они всё ещё немного отстают от «Мерседеса». Так бывает. И это важная часть ответа. Команда много и уверенно говорит: «Смотрите, у нас есть новинки на Канаду, кое-что приедет в Монако и в Барселону».

У них действительно что-то есть. Я пока не докопалась до сути, что именно, но это нечто находится в руках ФИА — от федерации зависит — одобрят или нет некое аэродинамическое изменение, имеющееся в распоряжении «Макларена».

Если решение сочтут легальным, эта штука способна вывести их вперёд пелотона. Это серьёзно. Так что посмотрим, привезут ли они какое-то гениальное новшество на следующий этап в Канаде», — заявила Черасоли в видео для своего YouTube-канала.

