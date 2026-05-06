Журналист: Расселл годами хвастался, что обыграл Льюиса. Это надо доказать в сезоне-2026

Журналист и эксперт нидерландского издания NOS Луи Деккер оценил положение пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на фоне трёх побед подряд его 19-летнего напарника Андреа Кими Антонелли.

«Это начинает не просто становиться болезненным — это уже болезненно. Может не повезти разок. Но три гоночных уикенда подряд — это больше, чем просто невезение.

Да, мы все ведь думали: Антонелли будет делать ошибки, он не выдержит этого давления. А он сохраняет хладнокровие в эти выходные. Он допустил несколько ошибок, но в решающий момент справился. В квалификации к Гран-при и в самой гонке.

Рассел годами говорил: «Могу соперничать с кем угодно. Я бы хотел стать напарником Макса Ферстаппена, да и Льюиса Хэмилтона я тоже обыграл». Хвастовство. Может быть и так, но в этом году ты должен это доказать. Не могу отрицать, что он всё ещё находится под ударом», — приводит слова Деккера нидерландское издание F1Maximaal.