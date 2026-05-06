Источник: Окон поссорился с боссом «Хааса» Комацу, Цунода может заменить его с сезона-2027
Пилот «Хааса» Эстебан Окон вступил в конфликт с руководителем команды Аяо Комацу на Гран-при Майами, его место в 2027 году может занять резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода, сообщает журналист Жаки Мартенс.

«Слышал, что у них в этот уикенд снова произошла ссора — между Эстебаном Оконом и руководителем команды Комацу. Не знаю. Есть что-то… У Эстебана было много проблем. Была причина, по которой его выгнали из «Альпин». Но он потрясающий гонщик. Он один из немногих, кто может сказать, что действительно побеждал Макса Ферстаппена ещё в Формуле-3. Он молниеносен, но по какой-то причине у него сейчас не складывается.

В паддоке сейчас ходит столько слухов о возможном… уже есть связь между «Тойотой» и японским гонщиком Юки Цунодой. Может быть, он его заменит. Думаю, «Хонда» с удовольствием отпустит его, если у него появится место в Формуле-1. В конце концов, это вершина этого вида спорта. Но там сложилась интересная ситуация», — заявил Мартенс в подкасте Paddock Access.

