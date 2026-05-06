Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Крофт: у «Феррари» проблемы, если в Маранелло не готовится очередной пакет обновлений

Крофт: у «Феррари» проблемы, если в Маранелло не готовится очередной пакет обновлений
Комментарии

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт выразил обеспокоенность формой «Феррари» после Гран-при Майами, где 11 обновлений для SF-26 не принесли ожидаемого результата.

«Если только не брать в расчёт «Макларен», которые говорят, что привезут ещё новинки в Канаду, у соперников «Мерседеса» есть повод для беспокойства — в Монреале «Мерседес» легко может оказаться впереди на полсекунды, если всё сложится в их пользу.

Не знаю, что там с «Феррари». Их маленькая турбина хороша на первых кругах, но по мере того, как другие машины начинают работать на всю мощность, преимущества от турбины меньшего размера у них уже нет. Это становится для них недостатком. Смог бы Льюис Хэмилтон больше побороться, если бы не потерял столько прижимной силы в начале гонки?

Вернуться домой с шестым и восьмым местами после уикенда с обновлениями — это огромное разочарование. Хотя отчасти это можно объяснить перегревом шин у Льюиса во время спринта, а затем и повреждениями, полученными им в Гран-при. Но да, надеюсь, что где-то в Маранелло на чертёжной доске у них уже готовится очередной пакет обновлений, который будет работать чуть лучше. Иначе у них будут проблемы», — заявил Крофт в подкасте The F1 Show.

Может быть интересно:
«Они снова начнут выигрывать Гран-при». Росберг — о форме «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android