Крофт: у «Феррари» проблемы, если в Маранелло не готовится очередной пакет обновлений

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт выразил обеспокоенность формой «Феррари» после Гран-при Майами, где 11 обновлений для SF-26 не принесли ожидаемого результата.

«Если только не брать в расчёт «Макларен», которые говорят, что привезут ещё новинки в Канаду, у соперников «Мерседеса» есть повод для беспокойства — в Монреале «Мерседес» легко может оказаться впереди на полсекунды, если всё сложится в их пользу.

Не знаю, что там с «Феррари». Их маленькая турбина хороша на первых кругах, но по мере того, как другие машины начинают работать на всю мощность, преимущества от турбины меньшего размера у них уже нет. Это становится для них недостатком. Смог бы Льюис Хэмилтон больше побороться, если бы не потерял столько прижимной силы в начале гонки?

Вернуться домой с шестым и восьмым местами после уикенда с обновлениями — это огромное разочарование. Хотя отчасти это можно объяснить перегревом шин у Льюиса во время спринта, а затем и повреждениями, полученными им в Гран-при. Но да, надеюсь, что где-то в Маранелло на чертёжной доске у них уже готовится очередной пакет обновлений, который будет работать чуть лучше. Иначе у них будут проблемы», — заявил Крофт в подкасте The F1 Show.