Бортолето — о Хюлькенберге: психологически Нико примерно мой ровесник

Бортолето — о Хюлькенберге: психологически Нико примерно мой ровесник
Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето рассказал об отношениях с напарником по команде Нико Хюлькенбергом.

«Нико старше меня, но психологически он примерно мой ровесник. Очень весёлый, внутри по-настоящему молодой. Ему нравится всё то же, что и парням помладше — подурачиться, поболтать, потусоваться, повеселиться. Он всегда за любой движ и совсем не выглядит человеком, уставшим от жизни, наоборот, невероятно мотивирован. Мне очень импонирует его позитивный настрой во всём. После стольких лет в Формуле-1 он совершенно не озлобился.

И я должен сказать: это один из самых талантливых гонщиков, которых я встречал. А я повидал многих. Просто, к сожалению, по ходу карьеры у него не оказывалось машины, способной показать это всему миру. Надеюсь, вместе с «Ауди» у нас получится.

И в этом, пожалуй, самое крутое — проведя столько сезонов в Формуле-1 и не одержав побед, он всё равно излучает позитив. Именно это мне в нём и нравится. Он просто делает своё дело — приезжает на трассу, сразу едет быстро, выполняет работу и живёт свою жизнь. Не жалуется, не ноет. Понимает, как ему повезло быть в чемпионате, иметь такую долгую карьеру, по-настоящему это ценит», — рассказал Бортолето в подкасте Pitstop.

