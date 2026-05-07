Серхио Перес: «Астон Мартин» продолжит прогрессировать, «Кадиллаку» нельзя отставать
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес после Гран-при Майами призвал команду ускорить поиск скорости на фоне прогресса «Астон Мартин».

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Нам было весело с ними, особенно в борьбе с Фернандо [Алонсо]. Это всегда здорово, потому что он крайне агрессивен, но при этом предельно честен. Думаю, мы движемся в правильном направлении, но как только начинается износ шин, можем держаться с серединой пелотона, а они просто прибавляют в темпе довольно сильно.

Мы очень торопимся повысить производительность, потому что знаем: «Астон Мартин» продолжит прогрессировать, отставать нельзя. Это отличная мотивация, но дело не в них. Главное — совершенствоваться самим, уикенд за уикендом, во всех областях.

Пит-стоп [по ходу гонки] был потрясающим, команда действительно сработала здорово, это показывает, на что мы способны. Теперь в ближайшие выходные нужно действовать так же во многих других аспектах», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

В Майами «Астон Мартин» без обновлений впервые опередил «Кадиллак» в квалификации обеими машинами. В спринте Фернандо Алонсо финишировал впереди Переса, а в гонке они провели плотную борьбу — Алонсо стал 15-м.

