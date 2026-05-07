«Словно Дарт Вейдер». Браун — об атмосфере в «Макларене» в начале своей работы в команде

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун описал свои ощущения от работы в британском коллективе после того, как пришёл в команду.

«Наша фабрика потрясающая, она выглядит как в «Звёздных войнах». Я чувствовал, что мы словно Дарт Вейдер. Мы были как на тёмной стороне, не очень тёплыми, и я подумал: давайте перейдём на сторону Люка Скайуокера — будем тёплыми, приветливыми и открытыми для всех», — приводит слова Брауна издание Motorsport.

21 ноября 2016 года Браун был объявлен новым исполнительным директором McLaren Technology Group после того, как Рон Деннис был вынужден уйти. Под руководством Брауна «Макларен» два года подряд завоевал Кубок конструкторов в Формуле-1 (в 2024-м и 2025-м).