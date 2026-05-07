Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Словно Дарт Вейдер». Браун — об атмосфере в «Макларене» в начале своей работы в команде

«Словно Дарт Вейдер». Браун — об атмосфере в «Макларене» в начале своей работы в команде
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун описал свои ощущения от работы в британском коллективе после того, как пришёл в команду.

«Наша фабрика потрясающая, она выглядит как в «Звёздных войнах». Я чувствовал, что мы словно Дарт Вейдер. Мы были как на тёмной стороне, не очень тёплыми, и я подумал: давайте перейдём на сторону Люка Скайуокера — будем тёплыми, приветливыми и открытыми для всех», — приводит слова Брауна издание Motorsport.

21 ноября 2016 года Браун был объявлен новым исполнительным директором McLaren Technology Group после того, как Рон Деннис был вынужден уйти. Под руководством Брауна «Макларен» два года подряд завоевал Кубок конструкторов в Формуле-1 (в 2024-м и 2025-м).

Материалы по теме
Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1
Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android