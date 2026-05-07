Эксперт: если Расселл не побьёт Антонелли в Канаде, нужно бить тревогу

Комментатор Дэвид Крофт высказался о конкуренции между гонщиками «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли после четырёх этапов сезона.

«На месте Джорджа Расселла я бы хотел, чтобы Монреаль прошёл уже на этих выходных. Я бы не хотел ждать пару недель, размышляя о том, что произошло в Майами, и о том, насколько важной стала Канада. Он выиграл там в прошлом году, он очень силён на этой трассе.

Если Джордж не побьёт Кими на трассе, которую он считает одной из лучших для себя, а так считает и Тото Вольф, нужно будет бить тревогу. К тому же у «Мерседеса» готовятся обновления», — приводит слова Крофта Sky Sports.