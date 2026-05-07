Браун заявил, что «Макларен» стремится к наличию в штате 40% представителей меньшинств

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что британский коллектив стремится к тому, чтобы к концу десятилетия 40% сотрудников команды составляли представители меньшинств.

«Гонщики, инженеры, маркетологи — мы даём людям понять, что каждый приветствуется в «Макларене». Конечно, гонщики — самая известная часть коллектива, но наши двери открыты для всех», — приводит слова Брауна издание Motorsport.

21 ноября 2016 года Браун был объявлен новым исполнительным директором McLaren Technology Group после того, как Рон Деннис был вынужден уйти. Под руководством Брауна «Макларен» два года подряд завоевал Кубок конструкторов в Формуле-1 (в 2024-м и 2025-м).