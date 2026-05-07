Штайнер: боюсь, что Антонелли потеряет самообладание, как Пиастри

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о победах пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли на старте сезона.

«Больше всего я боюсь, что у него могут возникнуть проблемы, из-за чего он потеряет самообладание, как Оскар [Пиастри] в прошлом году. Он уверенно лидировал до летнего перерыва, однако после этого произошли два события, которые ему не понравились, и он проиграл чемпионат», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Ранее чемпион мира Нико Росберг высказался о конкуренции между Антонелли и Расселлом.

