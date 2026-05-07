Ральф Шумахер — о выступлении Ферстаппена в Майами: Макс вернулся

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер прокомментировал выступление четырёхкратного чемпиона мира гонщика «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Майами.
«Макс Ферстаппен вернулся. Все эти изменения батареи дали машинам возможность намного быстрее въезжать в повороты и позднее тормозить, а это подходит его стилю пилотажа.
Нужно отдать должное и «Ред Булл» за то, что теперь у них есть управляемая машина для него. В начале сезона он допустил кучу ошибок из-за упрямой машины. Похоже, что обновления сработали», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.
