«Худшее переживание в жизни». Браун — о провале с Фернандо Алонсо на «Инди-500»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что провал с двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») «Инди-500» является худшим переживанием для него.

Алонсо трижды участвовал в «Инди-500». В 2017-м в составе «Андретти» он квалифицировался пятым, но в гонке сошёл на 21-м круге из-за проблем с двигателем «Хонды». В 2019-м и 2020-м уже участвовал в составе «Макларена». В 2019-м он не смог пройти квалификацию из-за технических проблем, а в 2020-м финишировал 21-м.

«Особенно первые дни в команде — огромные препятствия. Когда я основал свою компанию, много раз случалось, что, если чек не приходил в четверг, зарплаты в пятницу не было. У тебя должно быть отношение «никогда не сдаваться, провал не вариант».

Я совершил много ошибок на этом пути, и я отношусь к этому адекватно. Я всегда говорю команде: «Ошибки допустимы, просто не повторяйте их дважды. Потому что на ошибках учатся». Наверное, моя самая большая, самая публичная ошибка — потому что их было много, но самая публичная — это непопадание на «Инди-500» с Фернандо Алонсо, что тогда стало просто самым худшим переживанием в моей жизни.

Но я очень горжусь этим, что звучит странно, но это потому, как мы в это включились, как мы извлекли урок. Я взял на себя ответственность. В конечном счёте это была моя вина, потому что я не собрал нужные компоненты, нужных людей. Я не доверился инстинктам и во всём том, что я проповедую, я подвёл себя. Так что я рад, что это случилось, потому что я больше не допущу такой ошибки. С тех пор мы дважды финишировали вторыми на «Инди-500» и вылетали, борясь за лидерство.

Я помню, когда мы не прошли квалификацию, некоторые люди говорили: «Ну что, теперь ты закончил?» Я ответил: «Нет-нет-нет-нет. В автоспорте, когда ты разбиваешь машину, ты её чинишь, понимаешь, почему ты разбился, и сразу возвращаешься». Так и поступают в гонках. Так что это определённо была большая публичная ошибка», — приводит слова Брауна Motorsport.