Марк Уэббер восхитился силой духа Алессандро Дзанарди

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказался о смерти легендарного паралимпийского чемпиона Алессандро Дзанарди, выступавшего также и в «Королевских гонках», и в IndyCar.

«Мне сразу вспоминается, насколько большим было его сердце, его дух, и то, как он относился к гонкам со своей фирменной удивительной улыбкой. У него были годы в «Лотусе» [в Ф1], затем он перешёл в IndyCar и нашёл себя там — он был по-настоящему великолепен. Он пробовал вернуться в «Уильямс» [в 1999 году], но, очевидно, ужасная авария в Германии [в 2001-м] направила его жизнь по совершенно другому пути, и вы видите, каким вдохновением было его превращение в паралимпийского чемпиона.

Он дал так много нашему виду спорта и был не только невероятно тёплым парнем, но и блестящим соперником. В жизни ты порой задумываешься, почему на чью-то судьбу приходится столкновение с такими жизненными трудностями, как у него с такими ужасающими двумя авариями. Но его позитивный настрой на фоне всех передряг я никогда не забуду. Однажды я был на церемонии Autosport Awards, и это были одни из самых сильных оваций стоя, которые я когда-либо слышал, когда он вышел на сцену, — это было, когда он пилотировал BMW с ручным управлением.

У меня есть друзья из спецназа, которые потеряли ногу или ноги, и он вдохновлял своей невероятной мотивацией, пограничным упрямством найти способ вернуться за руль, изменить технологии, придумать что-то в поисках новых идей и сказать: «Я всё ещё хочу гоняться, как мне это сделать, где решение? У меня есть проблема — дайте мне решение и просто верните меня на трассу». И было видно, как ему тяжело давалось гоняться, но это показывает решимость, необходимую, чтобы делать то, что он раньше умел, и принять, что он больше не может делать то, что умел раньше.

Но затем он говорил себе: «Хорошо, я попытаюсь приблизиться к тому, на что я был способен, когда мог двигать ногами, пилотируя машину на пределе только руками». Никто из нас не знал, на что это могло быть похоже ментально, но ясно, что нужно осознать и принять тот факт, что это было абсолютно безумное достижение», — приводит слова Уэббера издание RacingNews365.