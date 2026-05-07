Штайнер: «Мерседес» способен прекратить поставку своих двигателей «Макларену»
Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что «Мерседес» должен отказаться от поставки своих двигателей «Макларену».

«На месте Тото я бы отказался от поставки двигателей. Это простое решение, если вас побеждают. Он может это прекратить. Вы должны поставлять двигатели по регламенту, но не больше двух, есть «Альпин» и «Уильямс».

Тото – спортсмен. Он отдал лучший кусок сильнейшему конкуренту. Я бы так не поступил. Хотя теперь, когда они это сделали, было бы стыдно это прекратить. Изначально сделка была неплохой идеей. Никто не ожидал, что «Макларен» возродится», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

