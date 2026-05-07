Пиастри является первым кандидатом на замену Ферстаппена в «Ред Булл» — Autosport

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри является приоритетным вариантом для замены четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Ред Булл», если голландец покинет команду, сообщает издание Autosport.

Официальная позиция «Ред Булл» по-прежнему заключается в том, что Ферстаппен продолжит выступление в 2027 году, однако его уход оценивается как вероятный.

По информации ресурса, в «Ред Булл» не хотят брать кадры из юниорской академии, что было бы решением на долгосрочную перспективу, а не гарантированным выбором.

