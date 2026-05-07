Главная Авто Новости

Егор Оруджев ответил, потерял ли Ландо Норрис победу в Майами из-за тактики

Егор Оруджев ответил, потерял ли Ландо Норрис победу в Майами из-за тактики
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, потерял ли пилот «Макларена» Ландо Норрис победу на Гран-при Майами из-за тактики команды.

«Да, конечно. У них был близкий темп, и я не думаю, что Кими смог бы совершить обгон», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Формула-1. Гран-при Майами. Основная гонка (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33:19.273.
2. Ландо Норрис («Макларен») — +3.264.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — +27.092.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — +43.051.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +43.949.
6. Шарль Леклер («Феррари») — +44.245.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +53.753.
8. Франко Колапинто («Альпин») — +1:01.871.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — +1:22.072.
10. Алекс Албон («Уильямс») — +1:30.972.

