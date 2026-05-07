Егор Оруджев ответил, потерял ли Ландо Норрис победу в Майами из-за тактики

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, потерял ли пилот «Макларена» Ландо Норрис победу на Гран-при Майами из-за тактики команды.

«Да, конечно. У них был близкий темп, и я не думаю, что Кими смог бы совершить обгон», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Формула-1. Гран-при Майами. Основная гонка (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33:19.273.

2. Ландо Норрис («Макларен») — +3.264.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — +27.092.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — +43.051.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +43.949.

6. Шарль Леклер («Феррари») — +44.245.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +53.753.

8. Франко Колапинто («Альпин») — +1:01.871.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») — +1:22.072.

10. Алекс Албон («Уильямс») — +1:30.972.