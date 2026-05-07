«Сможет бороться за победы». Техэксперт оценил новинки «Ред Булл» на Гран-при Майами

Технический эксперт Паоло Филизетти оценил новинки команды Формулы-1 «Ред Булл», которые были привезены для болида RB22 на Гран-при Майами.

«Ред Булл» был одним из нескольких коллективов, прибывших на Гран-при Майами на прошлых выходных с существенным пакетом обновлений после пятинедельного перерыва. Хотя внимание и было сосредоточено на антикрыле «макарена» на RB22, нельзя не заметить и новый дизайн боковых понтонов, поскольку именно там находились самые радикальные изменения в пакете обновлений.

Новый верхний профиль боковых понтонов — скошенный, с верхним воздуховодом, направляющим воздушный поток в заднюю часть автомобиля — представляет собой значительный разворот в аэродинамической концепции RB22 по сравнению с первой версией. Фактически, форма боковых понтонов уже была изменена во время Гран-при Японии, но финальная версия была представлена в Майами.

Основной характеристикой этой версии является большая область повышенного давления в задней части автомобиля. Концепция чем-то похожа на автомобили «Астон Мартин» 2024 и 2025 годов, но новые боковые понтоны на RB22 явно иначе интегрированы в уже существующую аэродинамику автомобиля — внутренняя компоновка была изменена, чтобы эта конфигурация работала лучше.

При этом кожух двигателя был сформирован особенно плотно вокруг силовой установки. Это было очень заметно в Майами. Из-за жаркого и влажного климата «Ред Булл» использовал дополнительную вентиляцию для зоны, где находится источник питания. Но у этого новшества также двойная функция. С одной стороны, этот большой арочный вентиляционный канал, очевидно, предназначен для отвода тепла. С другой стороны, он позволяет лучше направлять воздушный поток, идущий вдоль кузова и через воздуховод над боковыми понтонами, к задней части автомобиля. Использование тёплого воздушного потока на выхлопе также помогает лучше контролировать тонкий слой воздуха, текущий вдоль задней части кузова, создавая дополнительную прижимную силу.

Производительность RB22, похоже, заметно улучшилась по сравнению с первыми тремя гонками, поскольку разрыв в производительности с топ-командами с точки зрения чистой скорости примерно сократился вдвое. Большая часть этого прогресса связана с капитальным пересмотром боковых понтонов, который помог решить проблемы с балансом, от которых машина изначально страдала и которые было трудно исправить.

Хотя не все проблемы решены, справедливо будет сказать, что «Ред Булл» выбрал чёткое направление развития. Если восходящий тренд продолжится на ближайших гонках, команда снова сможет бороться за подиумы и победы», — написал Филизетти в колонке RacingNews365.