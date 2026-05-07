Егор Оруджев назвал Андреа Кими Антонелли фаворитом сезона Формулы-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос о том, является 19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» фаворитом в борьбе за титул в сезоне-2026.

— Считаете ли вы теперь Антонелли фаворитом чемпионата? В состоянии Кими на таком уровне провести целый сезон?

— Да, пора это признать. Не вижу причин, чтобы Кими посыпался, когда даже если ты делаешь минимум, то попадаешь в топ-5, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

После четырёх этапов нынешнего сезона итальянский пилот набрал 100 очков и возглавил личный зачёт, одержав три подряд победы на Гран-при.