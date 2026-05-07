Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев назвал Андреа Кими Антонелли фаворитом сезона Формулы-1

Егор Оруджев назвал Андреа Кими Антонелли фаворитом сезона Формулы-1
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос о том, является 19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» фаворитом в борьбе за титул в сезоне-2026.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

— Считаете ли вы теперь Антонелли фаворитом чемпионата? В состоянии Кими на таком уровне провести целый сезон?
— Да, пора это признать. Не вижу причин, чтобы Кими посыпался, когда даже если ты делаешь минимум, то попадаешь в топ-5, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

После четырёх этапов нынешнего сезона итальянский пилот набрал 100 очков и возглавил личный зачёт, одержав три подряд победы на Гран-при.

Материалы по теме
Стал ли Антонелли фаворитом сезона и что со скоростью Расселла? Разбор Майами
Эксклюзив
Стал ли Антонелли фаворитом сезона и что со скоростью Расселла? Разбор Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android