Егор Оруджев назвал Андреа Кими Антонелли фаворитом сезона Формулы-1
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос о том, является 19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» фаворитом в борьбе за титул в сезоне-2026.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
— Считаете ли вы теперь Антонелли фаворитом чемпионата? В состоянии Кими на таком уровне провести целый сезон?
— Да, пора это признать. Не вижу причин, чтобы Кими посыпался, когда даже если ты делаешь минимум, то попадаешь в топ-5, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
После четырёх этапов нынешнего сезона итальянский пилот набрал 100 очков и возглавил личный зачёт, одержав три подряд победы на Гран-при.
