«Это неприемлемо». Андреа Кими Антонелли — о проблемах при стартах гонок

Лидер личного зачёта Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» высказался о своих проблемах на стартах гонок, где проигрывает по несколько позиций.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Проблемы на старте? Гонка, честно говоря, выдалась не такой уж и плохой в этом плане. Кажется, я потерял на старте две позиции, а в спринте — целых шесть, так что стало немного лучше. Но это неприемлемо, думаю, особенно в такой уикенд, когда отрывы были намного меньше, плохой старт действительно может изменить ход гонки.

Так что это тот момент, который мы вместе с командой должны изучить, потому что в спринте с точки зрения процедур всё было хорошо, но уровень сцепления, который, как мы думали, был, просто отсутствовал. В основном с моей стороны, я всё ещё немного нестабилен, особенно при отпускании сцепления. У меня всё ещё нет той уверенности, стабильности в этом, так что это очень важный пункт, который нужно улучшить.

Но в гонке, опять же, я справился лучше, чем в спринте, где был очень расстроен после такого начала заезда, а уже в основной гонке я просто сохранил спокойствие, и из-за этого смог просто прорываться дальше и сосредоточиться на борьбе за победу», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

