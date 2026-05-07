Монтойя — о Ферстаппене на «Мерседесе» в GT3: будь я боссом «Форда», мне бы не понравилось

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об участии четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») на машине «Мерседеса» в гонках на «Нюрбургринге».

«Если бы я был большим боссом в «Форде», мне бы не понравилось видеть Ферстаппена на «Нюрбургринге», выступающего на «Мерседесе». Поэтому, будь я на месте руководства «Ред Булл» и «Форда», я бы оказывал давление на Макса, чтобы он не пилотировал на «Мерседесе», а выбрал Ford GT3 или что-то подобное.

Я не думаю, что большому боссу «Форда» понравилось бы, если бы он гонялся на «Мерседесе» в GT-классах и, таким образом, продвигал «Серебряные стрелы», — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.

