Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не могу понять, как так можно». Алексей Попов перечислил табу в трансляциях

«Не могу понять, как так можно». Алексей Попов перечислил табу в трансляциях
Комментарии

Спортивный комментатор Алексей Попов рассказал о вещах, которые считает недопустимыми в трансляциях.

«Во-первых, я категорически против мата. Категорически. Ну, на телевидении и так его нет, но вот с появлением интернет-трансляций я смотрю, что общая культура, к сожалению… Я не хочу как старый дед ворчать. Мне скоро 52, и можно сказать, что это всё потому, что я старый дед. Когда мне было 18 и я начал комментировать, я тоже знал матерные слова. Поверьте, у меня тоже были друзья, с которыми мы пили пиво и разговаривали, как и все вокруг. Но одно дело – как ты разговариваешь с друзьями; а другое – когда ты вышел перед людьми. И для меня это даже не табу, которое я установил. Я просто не могу понять, как так можно.

Это касается и пошлостей, туалетной темы, половой тематики. Ещё раз, я не ханжа. Я точно такой же нормальный человек, как и все, с друзьями, в своей компании, когда мы на картодроме или играем в антикафе. Естественно, я не общаюсь на «вы» с друзьями, которых знаю 25 лет. Но когда ты в эфире, не ты тут шоумен, а ты всего лишь часть этой трансляции. Это большое отличие. Но опять – это эволюция общества, она мне в целом не нравится, и поэтому, возможно, я ворчу как старый дед, который вспоминает былые времена. Но я считаю, что и в наше время можно остаться воспитанным, нормальным, приличным человеком», — приводит слова Попова издание Sports.ru.

Материалы по теме
«Антонелли — будущий чемпион». Петров подвёл итоги Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android