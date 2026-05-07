«Не могу понять, как так можно». Алексей Попов перечислил табу в трансляциях

Спортивный комментатор Алексей Попов рассказал о вещах, которые считает недопустимыми в трансляциях.

«Во-первых, я категорически против мата. Категорически. Ну, на телевидении и так его нет, но вот с появлением интернет-трансляций я смотрю, что общая культура, к сожалению… Я не хочу как старый дед ворчать. Мне скоро 52, и можно сказать, что это всё потому, что я старый дед. Когда мне было 18 и я начал комментировать, я тоже знал матерные слова. Поверьте, у меня тоже были друзья, с которыми мы пили пиво и разговаривали, как и все вокруг. Но одно дело – как ты разговариваешь с друзьями; а другое – когда ты вышел перед людьми. И для меня это даже не табу, которое я установил. Я просто не могу понять, как так можно.

Это касается и пошлостей, туалетной темы, половой тематики. Ещё раз, я не ханжа. Я точно такой же нормальный человек, как и все, с друзьями, в своей компании, когда мы на картодроме или играем в антикафе. Естественно, я не общаюсь на «вы» с друзьями, которых знаю 25 лет. Но когда ты в эфире, не ты тут шоумен, а ты всего лишь часть этой трансляции. Это большое отличие. Но опять – это эволюция общества, она мне в целом не нравится, и поэтому, возможно, я ворчу как старый дед, который вспоминает былые времена. Но я считаю, что и в наше время можно остаться воспитанным, нормальным, приличным человеком», — приводит слова Попова издание Sports.ru.