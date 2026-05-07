Уилл Бакстон считает, что Ф-1 поможет сохранить ДВС, ускорив развитие экологичного топлива

Известный британский журналист и комментатор Уилл Бакстон высказался о переходе на устойчивое топливо как о единственном способе сохранить двигатели внутреннего сгорания в автоспорте и на дорогах.

«Знаете что, друзья? Ископаемое топливо заканчивается. Не хотите переходить на электромобили? Тогда вам понадобится альтернативное топливо для ваших двигателей. Именно здесь на сцену выходят экологически чистые виды топлива. Ускорьте их разработку с помощью автоспорта, и они достигнут такого уровня цен и эффективности, что будут готовы к выходу на рынок.

Вот почему это актуально и имеет значение как в гонках, так и на дорогах.

Производители автомобилей хотят продвигать электромобили, потому что это заставит вас купить новую машину. Но инфраструктура для зарядки ещё не готова и не будет готова ещё десятилетиями. Международная инфраструктура для массового внедрения экологически чистых возобновляемых видов топлива через обычные заправочные колонки уже существует. И оно работает в вашем двигателе так же, как обычный бензин.

Indycar уже использует 100% возобновляемое топливо «Шелл». Формула-1 недавно последовала этому примеру. Если вы хотите сохранить нормальные двигатели, вам нужно перестать переживать из-за единственной вещи, которая позволит им продолжать работать», — написал Бакстон в социальной сети Х.

Позже он уточнил, что его пост не является пропагандой электромобилей.

«Удивлён тем, как много людей посчитали, что я здесь пропагандирую электромобили. Это не так. Совсем наоборот.

На планете более 1,5 миллиарда автомобилей, которым требуется топливо. Можно спорить о том, иссякают ли их нынешние запасы топлива, которые по своей природе ограничены, но наступит момент, когда мы перейдём на альтернативное топливо. Будь то по совести или по необходимости. Отсюда и возникает потребность и важность возобновляемых, экологически устойчивых, синтетических — как бы вы это ни называли — альтернативных видов топлива.

Не аккумуляторов. Топлива. Того, которым вы заправляете свой автомобиль на заправке.

Этот пост был основан на положительной реакции на мой пост о двигателях V8, но при этом на отрицательной реакции на моё убеждение, что экологически устойчивые виды топлива должны стать частью любого будущего отказа от гибридов в гонках.

Я придерживаюсь мнения, что, если вы хотите мира, в котором гоночные или дорожные автомобили будут работать на двигателях внутреннего сгорания, поиск альтернативных видов топлива — это лучший способ обеспечить будущее технологии, которую мы уже любим. И что, продвигая развитие альтернативных видов топлива в мире гонок, вы ускоряете его потенциальное внедрение в массовое производство», — дополнил он.