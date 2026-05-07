Напарник Ферстаппена обвинил ФИА в двойных стандартах из-за жеста Хэмилтона

Даниэль Хункаделья, один из напарников четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена по предстоящим «24 часам Нюрбургринга», обвинил ФИА в непоследовательности после того, как пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон избежал наказания за неприличный жест на Гран-при Майами.

Кадры с бортовой камеры Хэмилтона показали, как семикратный чемпион показал средний палец пилоту «Альпин» Франко Колапинто после столкновения на первом круге. ФИА не стала наказывать британца.

Хункаделья напомнил, что сам был оштрафован за аналогичный жест в адрес Аугусто Фарфуса на финале WEC-2025 в Бахрейне. Тогда стюарды назвали его поведение «грубым, неуважительным и совершенно неуместным в автоспорте» и выписали штраф в € 5000, из которых € 4000 — условно.

«Значит, штрафа не было? Двойные стандарты ФИА… Они никогда не подводят. Я не считаю, что ему стоило так делать. Но дайте ему штраф в € 2000, как и мне», — написал Хункаделья в социальной сети Х.