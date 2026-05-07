Джордж Расселл — о ГП Майами: мог бы считать первым плохим уикендом в сезоне

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после Гран-при Майами, где он уступил напарнику Андреа Кими Антонелли семь десятых в гонке, подробно разобрал причины отставания.

«Я действительно рад, что всё закончилось, и с нетерпением жду возвращения на более традиционные трассы. Это был явно нестандартный уикенд для меня. У меня трудности на трассах с низким сцеплением — здесь, в Зандворте и в Бразилии. В прошлом году было так же: из 24 трасс есть три таких. Я довольно плавный и точный пилот — это всегда был мой стиль. На этих трассах приходится мириться со скользящей машиной. Очень жарко, давление в шинах высокое, сцепление низкое — ощущения не из приятных.

В первых кругах я боролся, потом на жёстких шинах всё перестало работать. Я сильно приблизился к тому, как Кими ехал весь уикенд, и это дало больший эффект, чем я ожидал. Но всё равно немного неприятно. При этом я держу голову высоко: в Австралии я был быстрейшим, взял поул и выиграл. В Китае у меня был правильный темп и победа в спринте, подвела квалификация. В Японии был потенциал для победы, если бы не машина безопасности. С небольшой удачей я мог бы считать Майами изолированным случаем и первым плохим уикендом в сезоне», — приводит слова Расселла издание Autoracer.