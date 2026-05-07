Глава «Феррари» — о V8: дискуссии с ФИА идут давно, но на нашей стратегии это не скажется

Исполнительный директор компании «Феррари» Бенедетто Винья во время телефонной конференции с акционерами по итогам первого квартала 2026 года прокомментировал слухи о возможном возвращении двигателей V8 в Формулу-1.

«Мы верим в продолжение стратегии трёх типов двигателей — термического, гибридного и электрического. Мы знали об этих дискуссиях с ФИА, они идут уже некоторое время. Думаю, определённо есть необходимость пересматривать некоторые аспекты каждые пять лет, как это происходит с регламентом федерации, но никаких последствий не будет. Ни для дорожных автомобилей, ни для нашей стратегии», — приводит слова Виньи издание Autoracer.

Винья также сообщил, что доходы «Феррари» от гоночного направления выросли благодаря увеличению спонсорских поступлений и поставкам двигателей клиентским командам — «Хаасу» и «Кадиллаку». Чистая прибыль компании за первый квартал составила € 413 млн, выручка выросла на 3% до € 1,848 млрд.

