Алонсо сообщил, что «Астон Мартин» не привезёт аэродинамические обновления до конца лета

Алонсо сообщил, что «Астон Мартин» не привезёт аэродинамические обновления до конца лета
Двукратный чемпион мира Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо после Гран-при Майами заявил, что «Астон Мартин» не получит аэродинамических обновлений как минимум до летнего перерыва.

«До конца лета у нас не будет обновлений в области аэродинамики, поэтому нам приходится справляться с разочарованием всех членов команды. В Канаде или Австрии нас ждёт то же самое: придётся каждые выходные общаться с прессой и повторять одно и то же», — приводит слова Алонсо итальянское издание Autoracer.

В Майами оба болида «Астон Мартин» впервые в сезоне добрались до финиша. Алонсо занял 15-е место. Его напарник Лэнс Стролл приехал 17-м, опередив пилота «Кадиллака» Валттери Боттаса.

